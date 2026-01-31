Thais Wiggers oggi a Verissimo l’incidente in montagna e la separazione da Teo Mammucari

Oggi a Verissimo, Thais Wiggers racconta il brutto incidente in montagna che le ha rotto la caviglia. La modella brasiliana si è fatta male sulle Dolomiti durante le vacanze natalizie. Ora aspetta di capire come andrà il recupero e di parlare anche della separazione da Teo Mammucari.

(Adnkronos) – Thais Wiggers sarà ospite oggi, sabato 31 gennaio, a Verissimo. La modella brasiliana è reduce da un incidente in montagna che le ha provocato la frattura della caviglia durante le vacanze natalizie sulle Dolomiti. Con un post condiviso su Instagram, Wiggers aveva raccontato: "Inizierò il mio anno così. Con il piede destro bionico. Mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. È andato tutto benissimo. Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin. Nero, esagerato con la suola rossa", aveva scritto Wiggers condividendo un carosello di foto dall'ospedale, con tanto di lastra, "come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi)".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

