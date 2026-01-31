Thais Wiggers si mostra felice al fianco di un uomo di circa 65 anni, ma i dettagli sulla sua vita privata restano ancora un mistero. La coppia si mostra insieme, senza troppo clamore, e i fan si chiedono chi sia davvero il suo nuovo compagno. La differenza di età non sembra turbare i due, che sembrano sereni e complici.

Thais Wiggers è felice accanto al suo (nuovo) compagno, di cui non si conoscono esattamente i dettagli della vita privata, ma certamente ha 65 anni, mentre lei ne ha 40. Dopo le prime paparazzate (da parte di Diva e Donna), ora è la stessa rivista a rivelare qualcosa di più sulla loro storia e, nella fattispecie, qualcosa di più su un nuovo possibile passo che i due sarebbero pronti a compiere. Il magazine, infatti, spiega che Thais è stata vista con un anello sull’anulare sinistro. Che ci siano delle nozze in vista? Stando a quanto racconta il settimanale, l’ex velina “pende dalle labbra del suo nuovo uomo” e hanno un rapporto molto forte nonostante la frequentazione sia comunque recente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il misterioso compagno di Thais Wiggers?

Approfondimenti su Thais Wiggers

Thais Wiggers, nata nel 1985, ha recentemente sorpreso tutti con la sua nuova relazione con un uomo di 65 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Thais Wiggers

Argomenti discussi: Spende 38 milioni per una Ferrari. Chi è il misterioso compratore dell'unica 250 Gto bianca al mondo; Chi è il misterioso compratore dell'unica Ferrari 250 Gto bianca; Gabriel Garko ha sposato un palermitano: ha 40 anni e origini nobili, ecco chi è; Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio misterioso dopo il video virale: Non svelerò con chi stavo parlando.

Gabriel Garko, chi è misterioso marito Giorgio: prime foto pubbliche/ Origini nobili, come si sono conosciutiGabriel Garko, ecco chi è davvero Giorgio: il marito riservatissimo tra Roma, Sicilia e nozze celebrate in gran segreto. ilsussidiario.net

TonyPitony, origini e fidanzata: chi è il cantante con la mascheraScopri chi è, quanti anni ha e quali sono le vere origini di TonyPitony: tutto sulla biografia, la vita privata e gli esordi del cantante con la maschera di Elvis Presley. tag24.it

Nel backstage con… Thais Wiggers Appuntamento oggi a #Verissimo facebook