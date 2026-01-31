Chi è la compagna di Daniele Pecci l’attrice Anita Caprioli e mamma della figlia Vittoria | Fu un vero colpo di fulmine

Da circa dieci anni, Anita Caprioli e Daniele Pecci stanno insieme. L’attore ha raccontato di averla incontrata per la prima volta a una cena, e tra loro è scattato subito il colpo di fulmine. Oggi sono genitori della piccola Vittoria, e la loro storia resta una delle più solide nel mondo dello spettacolo italiano.

La storia d’amore tra Anita Caprioli e Daniele Pecci è iniziata circa 10 anni fa, l’attore a Storie Italiane aveva dichiarato: “Con Anita ci siamo conosciuti ad una cena, tra me e lei c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Mi ha conquistato la sua dolcezza. Siamo simili: come me ama il silenzio ed è molto gelosa della sua vita privata. L’ultima volta che ho pianto è successo davanti a lei in un momento di profonda commozione”. Prima di conoscere Anita, Daniele Pecci era già diventato padre di una bambina nata dalla relazione con l’attrice Barbara Buonanno, poi nel 2016 grazie alla relazione con Anita è diventato padre della piccola Vittoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Daniele Pecci torna al centro dell’attenzione con una storia fatta di passione e mistero.

