Daniele Pecci dal flirt con Michelle Hunziker al colpo di fulmine per Anita Caprioli | I miei mi dicevano di avere un piano B ma io volevo recitare

Daniele Pecci torna al centro dell’attenzione con una storia fatta di passione e mistero. L’attore, noto per il suo flirt con Michelle Hunziker e il colpo di fulmine per Anita Caprioli, ora si trova coinvolto in un caso più personale. Pecci interpreta un avvocato che cerca disperatamente sua figlia, scomparsa misteriosamente da Milano. La fiction che lo vede protagonista mette in scena un’umanità in cerca di verità e di risposte, mentre Pecci si impegna a trovare la giovane scomparsa.

