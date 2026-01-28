Daniele Pecci dal flirt con Michelle Hunziker al colpo di fulmine per Anita Caprioli | I miei mi dicevano di avere un piano B ma io volevo recitare
Daniele Pecci torna al centro dell’attenzione con una storia fatta di passione e mistero. L’attore, noto per il suo flirt con Michelle Hunziker e il colpo di fulmine per Anita Caprioli, ora si trova coinvolto in un caso più personale. Pecci interpreta un avvocato che cerca disperatamente sua figlia, scomparsa misteriosamente da Milano. La fiction che lo vede protagonista mette in scena un’umanità in cerca di verità e di risposte, mentre Pecci si impegna a trovare la giovane scomparsa.
Un avvocato in cerca di sua figlia, fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa. A ricoprire i panni di Marco Premoli è Daniele Pecci, uno dei volti protagonisti della fiction in onda su Canale 5 Una nuova vita. Il suo personaggio sarà da supporto a Vittoria Greco, interpretata da Anna Valle, in cerca di un riscatto dopo essere stata condannata per la morte del marito. Chi è Daniele Pecci Daniele Pecci nasce a Roma il 23 maggio 1970. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, decide di seguire la sua passione e di intraprendere la carriera di attore. Il suo debutto risale agli anni ‘90, quando lavora quasi ininterrottamente a teatro, anche come regista di alcuni spettacoli. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su Daniele Pecci
Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. - facebook.com facebook
