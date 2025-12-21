Eleonora Daniele chi è il marito Giulio Tassoni un nobile | Scattò un colpo di fulmine

Giulio Tassoni è un imprenditore dalle origini nobili, poiché discendente di Alessandro Tassoni, famoso scrittore seicentesco e poeta dell’aristocrazia modenese, nonché autore del celebre componimento “ La secchia rapita “. Giulio Tassoni, che può dunque vantare il titolo di “ Conte “, è attualmente titolare di una società farmaceutica e lavora nel settore della cosmesi. Si tratta, in generale, di un uomo molto riservato e ben lontano dai riflettori, nonostante la grande popolarità della moglie Eleonora Daniele. Chi è Giulio Tassoni. Giulio Tassoni è un imprenditore romano operativo nel settore della cosmesi e titolare di una società farmaceutica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

