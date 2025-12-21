Eleonora Daniele chi è il marito Giulio Tassoni un nobile | Scattò un colpo di fulmine

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulio Tassoni  è un  imprenditore  dalle  origini nobili, poiché  discendente di Alessandro Tassoni, famoso scrittore seicentesco e poeta dell’aristocrazia modenese, nonché autore del celebre componimento “ La secchia rapita “. Giulio Tassoni, che può dunque vantare il titolo di “ Conte “, è attualmente  titolare di una società farmaceutica e lavora nel settore della cosmesi. Si tratta, in generale, di un uomo molto riservato e ben lontano dai riflettori, nonostante la grande popolarità della moglie Eleonora Daniele. Chi è Giulio Tassoni. Giulio Tassoni è un imprenditore romano operativo nel settore della cosmesi e titolare di una società farmaceutica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

eleonora daniele chi 232 il marito giulio tassoni un nobile scatt242 un colpo di fulmine

© Metropolitanmagazine.it - Eleonora Daniele, chi è il marito Giulio Tassoni (un nobile): “Scattò un colpo di fulmine”

Leggi anche: Caterina Balivo, chi è il ricco marito Guido Maria Brera (ex di Serena Autieri): “Fu un colpo di fulmine”

Leggi anche: Eleonora Daniele versione mamma: le foto con la sua Carlotta e il (riservatissimo) marito

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.