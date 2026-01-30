Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto. La conduttrice ha partecipato a 'Storie al bivio' e ha condiviso il suo dramma personale, spiegando che l’esperienza è stata molto dura e pericolosa.

Veronica Maya ha rivelato che anni fa, mentre si trovava in vacanza in Brasile con il marito Marco Moraci, ha dovuto affrontare un drammatico aborto spontaneo e ha rischiato di morire a causa delle complicazioni scaturite dalla situazione. L’episodio si è verificato nel corso del primo viaggio fatto con il compagno, al quale è legata da circa 15 anni. Veronica Maya racconta l'aborto avuto in Brasile Il ritorno in Italia e la tragica scoperta: "Non si era formato l'embrione" Veronica Maya e Marco Moraci: le tappe della relazione Veronica Maya racconta l’aborto avuto in Brasile “Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile”, ha raccontato Maya, ospite a ‘Storie al bivio’ (Rai 2) da Monica Setta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Veronica Maya ha "rischiato di morire per un aborto in Brasile" durante un viaggio col marito Marco Moraci

Veronica Maya rivela di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto spontaneo.

