Roberta Tagliavini, nota figura pubblica, ha condiviso la sua esperienza di rinascita attraverso il matrimonio con Alberto Martinelli. Dopo un matrimonio giovanile e un divorzio, ha trovato in lui un nuovo inizio e una vita diversa. Questo rapporto rappresenta per lei un momento di rinnovamento e libertà, segnando una svolta importante nel suo percorso personale.

Roberta Tagliavini si è sposata giovanissima, a soli 15 anni, e ha divorziato nel 1972. “ Il mio primo matrimonio era una prigione. Mi sono sposata a 15 anni perché speravo di avere finalmente una famiglia unita, ma ero l’ultima ruota del carro. Mi sono ribellata” racconterà la mercante d’arte a FanPage. Dalle prime nozze nacque la figlia Malena Mazza; successivamente Roberta si risposò con il produttore discografico Alberto Martinelli (scomparso nel 2017), con il quale ebbe il secondogenito Mattia, nato nel 1975. Nella sua biografia «La Mercante di Brera» ripercorre gli inizi non facili: è stata una self-made-woman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il secondo marito di Roberta Tagliavini, Alberto Martinelli: "Con lui sono rinata in una nuova vita"

