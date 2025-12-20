Sono andato oltre | ho parlato con chi ha commesso errori e ho trovato degli amici scoperto grandi storie Il calcio secondo David Luiz

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estroso, moderno e mai banale. Personaggio pop ancora prima che i social esistessero. Impossibile non riconoscerlo con quella folta chioma riccia. Molti lo hanno apprezzato in Pre m ier League con il Chelsea. Altri con la maglia del suo Brasile in quel Mondiale in cui le sue lacrime – dopo uno storico 1-7 contro la Germania – fecero il giro del mondo. Oggi, a 38 anni, David Luiz sta vivendo la sua seconda giovinezza a Cipro. Leader carismatico e spirituale del piccolo (ma ambizioso) Pafos, il difensore racconta a ilfattoquotidiano.it il percorso di una carriera e di una vita vissuta tra il coraggio di osare e il rifugio della fede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sono andato oltre ho parlato con chi ha commesso errori e ho trovato degli amici scoperto grandi storie il calcio secondo david luiz

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andato oltre: ho parlato con chi ha commesso errori e ho trovato degli amici, scoperto grandi storie”. Il calcio secondo David Luiz

Leggi anche: Marquez: "Ho commesso grandi errori in carriera. Ora sono in pace con me stesso"

Leggi anche: “Ho parlato per tutta la mia vita con un’altra voce. L’ho scoperto un anno fa”. La rivelazione di un tiktoker stupisce: “Ho rischiato di soffocare con il pranzo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Deepak Chopra, intervista al guru amato da Madonna e Oprah Winfrey; L'assessore musicista che canta Ozzano in rima: ecco il suo dono di Natale; Brescia, l'imprenditore Giorgio Oliva atterra (di nuovo) sulle piste in elicottero: «Ho fretta, devo sciare»; Marco Pancaldi, come ti plasmo i Bluvertigo.

Dopo la rottura, ho sposato potente freddo funzionario 12 anni più grande, che mi vizia con dolcezza

Video Dopo la rottura, ho sposato potente freddo funzionario 12 anni più grande, che mi vizia con dolcezza

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.