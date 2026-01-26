Monreale il segretario comunale Impastato nominato Cavaliere di San Lazzaro

A Monreale si è svolta la cerimonia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, durante la quale il segretario comunale Impastato è stato nominato Cavaliere. L’evento ha coinvolto figure di rilievo internazionale e ha rappresentato un momento di riconoscimento e di tradizione. La cerimonia si inserisce nel contesto delle iniziative di rilievo dell’ordine, che mantiene vive le sue radici storiche e spirituali nella comunità locale.

La giornata si è aperta presso la Cattedrale di Santa Maria Nuova con l'insediamento ufficiale del Vescovo Lindsay Urwin come nuovo Gran Priore. Successivamente, una processione solenne, alla quale ha preso parte l'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi e l'arcivescovo emerito Michele Pennisi, ha raggiunto la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore per il rito delle Investiture, presieduto dal Luogotenente Generale Pietro Luigi Matta e onorato dalla presenza straordinaria di S.A.S. Don Francisco de Borbón, 50° Gran Maestro dell'Ordine. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili e militari, fra le quali l'assessore comunale Patrizia Roccamatisi che ha portato il saluto del sindaco Alberto Arcidiacono e dell'amministrazione comunale.

