Turismo, le imprese aprono le porte.

Il TFP Summit Milano 2026 rappresenta un’occasione per le imprese del turismo di presentarsi e condividere le proprie opportunità. L’evento favorisce incontri tra aziende e professionisti, offrendo un momento di confronto e networking nel settore turistico. Un appuntamento utile per chi desidera scoprire nuove prospettive di crescita e collaborazione in un settore in continua evoluzione.

Il TFP Summit Milano 2026 è un appuntamento dedicato all’incontro tra le imprese del turismo e chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali nel settore. L’evento si svolgerà il 30 gennaio, dalle 9 alle 17, al Meliá Milano in via Masaccio 19, e offrirà ai partecipanti la possibilità di sostenere colloqui in presenza con i responsabili delle risorse umane delle aziende coinvolte. L’iscrizione è gratuita e dà accesso ad una giornata pensata per favorire l’orientamento, la selezione e il confronto diretto con le realtà che operano nel comparto turistico. All’edizione milanese del 2026 prenderanno parte anche aziende toscane del settore, tra cui La Gemma Firenze, il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi, Lungarno Collection e Terme di Saturnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

