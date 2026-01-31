Centrodestra irpino alla prova dell’unità | dialoghi differenze e la sfida amministrativa

Il centrodestra in Irpinia si confronta con le divergenze interne mentre cerca di presentarsi compatto in vista delle prossime sfide amministrative. Nei dialoghi tra i leader emergono differenze che fanno sorgere dubbi sulla vera unità del gruppo, anche se tutti parlano di unità. La questione rimane aperta, e il rischio di fratture resta alto.

In politica, quando la parola più pronunciata diventa “unità”, spesso è segno che l’unità non c’è ancora, ma la si invoca con ostinazione, come accade con ciò che sfugge. Succede anche in vista delle elezioni amministrative di maggio, dove centrodestra e centrosinistra ripetono lo stesso auspicio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Centrodestra irpino

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Centrodestra irpino

Argomenti discussi: Comunali, il centrodestra alla prova unità: l’interpartitico; Donne e politica: la parità resta uno slogan? Il caso Irpinia interroga il PD; Comunali il centrodestra alla prova unità | l’interpartitico.

Il centrodestra irpino verso le amministrative 2026Si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, l’incontro interpartitico del centrodestra irpino, promosso come momento di confronto politic ... irpinia24.it

Centrodestra alla prova: Scelte presto e per beneDopo il primo annuncio subito dopo i risultati elettorali delle Regionali, il centrodestra ha fatto sapere, nei giorni scorsi, di essere unito. Nuovo comunicato per far sapere che si lavora su idee e ... lanazione.it

Il centrodestra serra le fila e si prepara al primo confronto in vista delle prossime sfide elettorali in provincia di Avellino. Per il consigliere regionale irpino in quota Forza Italia, Livio Petitto, nessun dubbio, sarà la sua coalizione ad eleggere il nuovo sindaco del - facebook.com facebook