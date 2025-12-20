Tempo di lettura: 4 minuti “ Il Pd ha deciso di sottomettersi a Mastella”. Questa l’accusa lanciata dal senatore Domenico Matera di Fratelli d’Italia nel corso di un incontro con la stampa. Matera ha toccato molti argomenti di politica locale. Tra questi, ha osservato come la crisi alla Comunità Montana del Taburno e la sfiducia al Presidente Gennaro Caporaso, sindaco di Tocco Caudio, sia uno degli argomenti di maggior rilievo nel dibattito politico locale. Matera questa mattina durante lo scambio di auguri natalizi nella sede di Fratelli d’Italia in via Perasso ha anche toccato l’argomento delle recenti elezioni regionali ma guardando anche al futuro alle elezioni provinciali e comunali dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Matera a tutto campo: “PD “mastelliano” alla Comunità Montana del Taburno. Unità centrodestra? Chissà”

Leggi anche: Sfiducia costruttiva alla Comunità montana del Taburno, Diglio (Noi di Centro) verso la presidenza

Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, è tempo di auguri natalizi con un ‘regalo’

