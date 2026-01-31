Centro Musica aperte le iscrizioni per un corso di curatore eventi dedicato alle media arts

Dodici posti per un percorso formativo gratuito che unisce creatività, competenze tecniche e visione culturale nello scenario delle città creative Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione di "Inside Live: Performing & Media Arts", il percorso di formazione promosso da ForModena in collaborazione con il Centro Musica del Comune di Modena, pensato per formare nuove figure professionali per ideare, progettare, organizzare e gestire spettacoli e performance site-specific, con particolare attenzione alla musica e alle media arts. Il corso è cofinanziato con risorse del Programma Fondo Sociale Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna e rappresenta un’opportunità concreta e gratuita per chi desidera acquisire competenze avanzate in un settore in costante evoluzione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di saldatura gratuito, che partirà a febbraio.

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di Primo Soccorso – Livello Base, organizzato a Capraia e Limite a partire dal 27 gennaio.

