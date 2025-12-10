Corso di saldatura | aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni al corso di saldatura gratuito, che partirà a febbraio. L'iniziativa si rivolge a chi desidera acquisire competenze avanzate nella saldatura di superfici metalliche utilizzando tecniche complesse, offrendo un'opportunità di formazione professionale.
Prende il via a febbraio ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine e imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Diventa #saldatore qualificato!? Iscriviti al nostro #corso professionale di #saldatura con rilascio del Patentino di #saldatura Formazione pratica con Esperti del settore • Certificazione Europea ed Internazionale E a fine corso? ..una saldatrice tutt - facebook.com Vai su Facebook
Corso di saldatura: aperte le iscrizioni - Prende il via a febbraio ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai ... Si legge su ilgiorno.it
