Corso di saldatura | aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di saldatura gratuito, che partirà a febbraio. L'iniziativa si rivolge a chi desidera acquisire competenze avanzate nella saldatura di superfici metalliche utilizzando tecniche complesse, offrendo un'opportunità di formazione professionale.

Prende il via a febbraio ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all'interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine e imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio.