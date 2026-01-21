Corso di primo soccorso Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di Primo Soccorso – Livello Base, organizzato a Capraia e Limite a partire dal 27 gennaio. L’iniziativa, rivolta ai cittadini di almeno 16 anni, offre le competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza. Un’opportunità per conoscere le nozioni essenziali di primo intervento e promuovere la sicurezza nella comunità.

CAPRAIA E LIMITE Prenderà il via il 27 gennaio nel Comune di Capraia e Limite il corso gratuito di Primo Soccorso – Livello Base, iniziativa rivolta a tutti i cittadini (con un'età minima di 16 anni). Un'opportunità formativa pensata per diffondere competenze essenziali nella gestione delle emergenze sanitarie e promuovere una cultura della prevenzione e della solidarietà. Ad organizzarlo è la Misericordia di Limite sull'Arno. Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 23, nei locali dell'associazione in viale Giacomo Matteotti 35. Il percorso formativo prevede 14 lezioni, durante le quali i partecipanti apprenderanno le principali tecniche di primo soccorso.

