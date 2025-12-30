Nicolai | Sella Cento vietato deprimersi | Periodo storto ma il bilancio resta positivo
Dopo la sconfitta contro Urania Milano, il gm Renato Nicolai ha commentato il momento della Sella Cento, evidenziando come, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e al periodo complicato, il bilancio complessivo rimanga positivo. Nicolai ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio equilibrato e di concentrarsi sulle strategie per superare le attuali sfide.
Dopo la sconfitta contro l’Urania Milano, il gm Renato Nicolai ha analizzato la prestazione della Sella e il momento complicato a causa degli infortuni che condizionano il lavoro in palestra e di conseguenza le prestazioni in partita. "Nonostante i nostri sforzi e l’impegno profuso, siamo quasi sempre stati sotto nel punteggio, quindi Milano ha vinto meritatamente, anche se bisogna riconoscere che il loro 1015 da 3 punti non è una percentuale usuale. Non cerchiamo alibi perché gli infortuni capitano a tutte le squadre, ma si vede in partita che nel finale ci mancano un po’ le gambe, perché in settimana non riusciamo ad allenarci come vorremmo: a inizio ultimo quarto siamo arrivati a - 1, poi abbiamo commesso alcuni errori in difesa, ci sono stati alcuni tiri affrettati, Amato e Taylor hanno segnato anche canestri difficili e alla fine abbiamo perso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sella Cento, testa alta. Nicolai: "Dato il 100%. Ora battiamo Roseto»
Leggi anche: Sella, esami per Berdini. Tiberti out un mese. Nicolai: "Facciamo errori, ma quanta grinta"
Nicolai: Sella Cento, vietato deprimersi: Periodo storto, ma il bilancio resta positivo.
Nicolai: "Sella Cento, vietato deprimersi": "Periodo storto, ma il bilancio resta positivo" - Serie A2, il gm biancorosso: "Il girone di andata dimostra che ce la giochiamo con tutti. msn.com
Nicolai: "Sella Cento, no need to get depressed": "It's a tough time, but the overall balance remains positive." - Serie A2, the red and white general manager: "The first half of the season shows we can compete with anyone. sport.quotidiano.net
Sella, il gm Nicolai. "A Mestre poco lucidi. Con Forlì sarà diverso» - Dopo la seconda sconfitta consecutiva della Sella Cento, l’analisi ieri del gm biancorosso Renato Nicolai è stata molto lucida: "Dopo alcuni giorni a mente fredda rimane l’idea che venerdì contro ... ilrestodelcarlino.it
Nicola Philippaerts campione indoor del Belgio a Mechelen Grande spettacolo al Belgian Indoor Championship: una gara combattutissima, decisa solo all’ultimo salto, ha incoronato Nicola Philippaerts nuovo campione nazionale indoor. In sella al prom - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.