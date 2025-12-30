Nicolai | Sella Cento vietato deprimersi | Periodo storto ma il bilancio resta positivo

Dopo la sconfitta contro Urania Milano, il gm Renato Nicolai ha commentato il momento della Sella Cento, evidenziando come, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e al periodo complicato, il bilancio complessivo rimanga positivo. Nicolai ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio equilibrato e di concentrarsi sulle strategie per superare le attuali sfide.

Dopo la sconfitta contro l’Urania Milano, il gm Renato Nicolai ha analizzato la prestazione della Sella e il momento complicato a causa degli infortuni che condizionano il lavoro in palestra e di conseguenza le prestazioni in partita. "Nonostante i nostri sforzi e l’impegno profuso, siamo quasi sempre stati sotto nel punteggio, quindi Milano ha vinto meritatamente, anche se bisogna riconoscere che il loro 1015 da 3 punti non è una percentuale usuale. Non cerchiamo alibi perché gli infortuni capitano a tutte le squadre, ma si vede in partita che nel finale ci mancano un po’ le gambe, perché in settimana non riusciamo ad allenarci come vorremmo: a inizio ultimo quarto siamo arrivati a - 1, poi abbiamo commesso alcuni errori in difesa, ci sono stati alcuni tiri affrettati, Amato e Taylor hanno segnato anche canestri difficili e alla fine abbiamo perso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

