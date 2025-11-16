Serie A2 la Sella Cento domina il derby | Fortitudo battuta 80-67

Bolognatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prestazione solida e un terzo quarto da incorniciare hanno permesso alla Sella Cento di aggiudicarsi il derby emiliano contro la Flats Service Fortitudo Bologna, chiudendo la partita con il punteggio di 80-67. Nonostante un equilibrio mantenuto per i primi due quarti, i padroni di casa hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

