Serie A2 la Sella Cento domina il derby | Fortitudo battuta 80-67
Una prestazione solida e un terzo quarto da incorniciare hanno permesso alla Sella Cento di aggiudicarsi il derby emiliano contro la Flats Service Fortitudo Bologna, chiudendo la partita con il punteggio di 80-67. Nonostante un equilibrio mantenuto per i primi due quarti, i padroni di casa hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
