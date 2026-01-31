Cellulari e impermeabili Sgominato giro di droga lungo la Sp dell’Abetina

Questa mattina i carabinieri di Pistoia hanno smantellato un giro di droga lungo la strada dell’Abetina a Picanstagnai. Gli uomini dell’Arma hanno porato via un gruppo di spacciatori che si nascondevano tra cellulari e impermeabili, pronti a rifornire i clienti della zona. Durante le operazioni, sono stati sequestrati droga e denaro, mentre i sospetti sono stati portati in caserma per le verifiche. La comunità si rasserena, ma le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona.

di Massimo Cherubini PIANCASTAGNAIO Gli spacciatori di sostanze stupefacenti continuano a realizzare bivacchi, i carabinieri li smantellano. E' quanto sta accadendo nel territorio comunale di Piancastagnaio dove gli uomini dell'Arma della locale stazione, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di Montalcino e del Nucleo forestale di Abbadia San Salvatore hanno, a distanza di poco tempo, scoperto un nuova area. Un bivacco, dedicato allo spaccio di droga. "I militari – spiegano i carabinieri - sono intervenuti nel bosco adiacente la SP 66 'della Abetina' nel comune di Piancastagnaio, ai confini con la provincia di Grosseto, quale località di potenziale interesse per gli spacciatori, ove nel tempo erano stati notati possibili assuntori di sostanze stupefacenti.

