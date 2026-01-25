Droga e cellulari nel carcere di Poggioreale | la scoperta

Nell’ambito di controlli nel carcere di Poggioreale, a Napoli, la polizia penitenziaria ha sequestrato circa 700 grammi di hashish e tre cellulari. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e repressione di illeciti all’interno della struttura, volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. I sequestri evidenziano la presenza di sostanze e dispositivi non autorizzati, sottolineando l’importanza di intensificare i controlli nelle strutture detentive.

I due sindacalisti però ricordano che Poggioreale "è il carcere, con più detenuti in Italia, in cui il deficit di organico è pari a ben 150 unita". "La polizia penitenziaria - concludono Moretti e Auricchio - solo con grande spirito di sacrificio riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna nella casa circondariale di Poggioreale". Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si tratta .🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, sequestrati droga e cellulari nel carcere di PoggiorealeNel carcere di Poggioreale a Napoli, la polizia penitenziaria ha sequestrato 700 grammi di hashish e tre smartphone durante controlli mirati.

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-PoggiorealeUn drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Droga e telefonini in carcere, perquisizioni e blitz a Ravenna; Sequestrati droga e cellulare nel carcere di Co-Ro: agente colpito al volto durante l’operazione; Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale; Va alla Dozza per il figlio, con droga e cellulari.

Sequestrati droga e cellulari nel carcere di Poggioreale a NapoliAncora sequestri di droga e cellulari nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove la polizia penitenziaria, nel corso di una specifica operazione ha trovato in una cella 700 grammi di hashish, suddivis ... ansa.it

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-PoggiorealeUn drone con a bordo hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito, atterrato nei passeggi del carcere partenopeo G. Salvia di Poggioreale (coordinato dalla direttrice Giulia Russo) è stato i ... ansa.it

Negli ultimi due mesi del 2025, nel carcere di Poggioreale sono stati sequestrati 200 cellulari, 9 chili di droga e intercettati ben 30 droni - facebook.com facebook

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale. Trenta sequestri a fine 2025. Sinappe: "Fenomeno grave e persistente" #ANSA x.com