Celik Juve passi avanti per il laterale della Roma | queste le richieste contrattuali del turco Le ultime

La trattativa tra Celik e la Juventus si fa più concreta. Il laterale turco, in scadeno con la Roma, ha fatto sapere di essere aperto a un trasferimento in bianconero. La società torinese sta valutando le richieste contrattuali del giocatore, mentre la Roma cerca di trattenerlo. La situazione è in evoluzione, ma le possibilità di un trasferimento si fanno più chiare.

Celik Juve, il turco non rinnova con la Roma e apre alla Vecchia Signora. Nodo stipendio: servono 4 milioni per il sì. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome che sta guadagnando posizioni decisive nelle gerarchie di Ottolini è quello di Zeki Celik. Se per l’immediato si valutano soluzioni tampone, per giugno la strategia è chiara: il terzino della Roma rappresenta uno dei profili più forti e concreti su cui costruire la difesa del futuro. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Celik Juve, l’esterno ha fatto queste richieste: i dettagli. La situazione contrattuale del giocatore è ormai definita: il difensore turco non ha intenzione di rinnovare il suo legame con il club giallorosso e si sta guardando attorno, consapevole che le opportunità di mercato stanno iniziando a fioccare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma.

L'idea Zeki Celik prende forma: avviati i contatti con l'entourage Con ogni probabilità, l'esterno destro turco difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Roma: la Juventus osserva interessata per un colpo a parametro zero per l'estate Secondo il Corriere d - facebook.com facebook

Secondo il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe avuto una serie di contatti con gli agenti di Celik L'esterno destro difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Roma: la Juventus osserva interessata per un colpo a parametro zero per l'estate #Juventus #C x.com