Celik Juve passi avanti per il laterale della Roma | queste le richieste contrattuali del turco Le ultime

Da juventusnews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra Celik e la Juventus si fa più concreta. Il laterale turco, in scadeno con la Roma, ha fatto sapere di essere aperto a un trasferimento in bianconero. La società torinese sta valutando le richieste contrattuali del giocatore, mentre la Roma cerca di trattenerlo. La situazione è in evoluzione, ma le possibilità di un trasferimento si fanno più chiare.

Celik Juve, il turco non rinnova con la Roma e apre alla Vecchia Signora. Nodo stipendio: servono 4 milioni per il sì. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome che sta guadagnando posizioni decisive nelle gerarchie di Ottolini è quello di Zeki Celik. Se per l’immediato si valutano soluzioni tampone, per giugno la strategia è chiara: il terzino della Roma rappresenta uno dei profili più forti e concreti su cui costruire la difesa del futuro. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Celik Juve, l’esterno ha fatto queste richieste: i dettagli. La situazione contrattuale del giocatore è ormai definita: il difensore turco non ha intenzione di rinnovare il suo legame con il club giallorosso e si sta guardando attorno, consapevole che le opportunità di mercato stanno iniziando a fioccare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

celik juve passi avanti per il laterale della roma queste le richieste contrattuali del turco le ultime

© Juventusnews24.com - Celik Juve, passi avanti per il laterale della Roma: queste le richieste contrattuali del turco. Le ultime

Approfondimenti su Celik Juve

Celik Juve, l’esterno della Roma nei radar della Vecchia Signora per gennaio: le ultime sul calciomercato bianconero

Celik Juve, il turco rifiuta il rinnovo: i bianconeri provano il colpo a parametro zero. L’offerta all’esterno della Roma

La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Celik Juve

Argomenti discussi: TUTTOSPORT | La Juventus si muove per Celik: il rinnovo con la Roma è lontano; Celik alla Juventus: passai avanti per il laterale turco a costo zero; Calciomercato Roma - No di Celik al rinnovo, c'è la Juventus; Mercato Juve h24 - Scambio Holm-João Mario: si tratta. Avanti per rinnovo di Yildiz. Mateta...

testata giornalistica dedicata alla Juventus23:40 - La Fiorentina ha chiesto Rugan alla Juventusi. Il club bianconero riflette sulla formula - (Leggi qui) 23:30 - Milan, rischio sovraffollamento in attacco. Di Marzio: Nkunku ... tuttojuve.com

celik juve passi avantiJuve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muroTORINO - La clessidra scorre e il nuovo attaccante ancora non c’è. In Champions League, la Juve affronterà un bomber vero, Victor Osimhen, con cui Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto nel 2023 con i ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.