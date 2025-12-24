Celik Juve l’esterno della Roma nei radar della Vecchia Signora per gennaio | le ultime sul calciomercato bianconero

Celik Juve, il giallorosso entra nei radar per il 2026. L’esterno della Roma, in scadenza di contratto, rappresenta un’opportunità di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Zeki Celik per rinforzare le corsie esterne in vista della sessione invernale e del 2026. Il difensore turco, attualmente in forza alla Roma, ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e le trattative per un eventuale rinnovo con i giallorossi sembrano essere in una fase di stallo. Questa situazione di incertezza contrattuale ha attirato l’attenzione della Juventus. Celik Juve, la duttilità per lo scacchiere di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rinnovo Celik, non solo Juve: un’altra big gufa la Roma | ASRL - Dall’approdo di Claudio Ranieri in panchina, Zeki Celik è letteralmente rinato e anche con Gian Piero Gasperini il suo rendimento è stato quasi sempre di alto livello. asromalive.it