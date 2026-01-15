Crolli sul lungomare di Torrione | chiuso secondo campo sportivo
Sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, il crollo di una parte del muro di contenimento ha reso necessario chiudere il secondo campo sportivo. La situazione si rivela più complessa del previsto, evidenziando la priorità di verifiche tecniche approfondite per garantire la sicurezza. Restano in corso le valutazioni per interventi di ripristino e messa in sicurezza.
La situazione del muro di contenimento del lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione, appare ben più critica di quanto inizialmente ipotizzato. Il secondo sopralluogo effettuato dai tecnici comunali dopo i recenti crolli ha infatti fatto emergere un quadro di forte instabilità strutturale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno, il degrado del lungomare di Torrione: il mare divora ancora il pattinodromo - Il crollo del muro non è solo un problema di sicurezza urbana, ma rappresenta un duro colpo per il tessuto sociale della città. infocilento.it
Christian Mulas lancia l'allarme dopo i nuovi crolli sul Lungomare: «Il patrimonio arboreo è vetusto. Insieme all'Assessore Marinaro puntiamo a una programmazione moderna per una città più sicura». facebook
