Quarto Grado spunta Roberta Bruzzone e il pubblico è di ghiaccio | retroscena bomba
News Tv, La puntata di Quarto Grado andata in onda il 5 dicembre ha registrato un momento ad alta tensione, quando tra gli ospiti consueti ha fatto la sua apparizione Roberta Bruzzone. Il programma, da tempo impegnato a seguire ogni sviluppo sulla vicenda giudiziaria relativa all’omicidio di Chiara Poggi, ha visto alternarsi in studio figure note come il giornalista Carmelo Abbate e il generale Garofano. L’arrivo della criminologa, seppur previsto da pochi, ha catalizzato subito l’attenzione del pubblico. Quarto Grado, si torna sul caso Garlasco. La trasmissione si è distinta per un ritmo incalzante, presentando una ricostruzione dettagliata degli ultimi avvenimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Quarto Grado. . In esclusiva a #Quartogrado il certificato medico del 118 del 4 ottobre, giorno in cui Andrea Sempio convocato dai carabinieri ha avuto un malore - facebook.com Vai su Facebook
ROBERTINA COLPISCE ANCORA La querelona mette un post facendo credere che stasera sarà a Quarto Grado come ospite. In realtà è solo in una intervista e siccome il web la stava riempendo di…”bellissime parole” blocca la possibilità di commentare. Tut Vai su X
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado - Lo scontrino, mostrato in esclusiva dal giornalista Giammarco Menga nella puntata di “Quarto Grado” su Rete4, è datato 14 agosto ed è stato ritrovato tra alcuni vecchi documenti a casa dei genitori di ... Riporta corriereadriatico.it
MASSIMO BOSSETTI/ Roberta Bruzzone critica le argomentazioni della difesa: “Sono insostenibili” (Quarto Grado) - Massimo Bossetti, ultime news: la trasmissione Quarto Grado ripercorre la seconda udienza del processo d'Appello a carico del presunto assassino di Yara Gambirasio. Secondo ilsussidiario.net
Garlasco, una nuova impronta può stravolgere il delitto di Chiara Poggi. Cosa spunta a Quarto Grado - Si tratta della traccia, contrassegnata con il numero 5, che si trova sul pavimento alla base delle scale che ... Riporta iltempo.it
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado - Il 4 ottobre 2008 Andrea Sempio fu ascoltato dai carabinieri di Pavia e consegnò spontaneamente uno scontrino emesso da un parchimetro in una piazza di Vigevano alle 10:18 del 13 agosto 2007, il ... Lo riporta corriereadriatico.it
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado - Il padre dell’indagato, Giuseppe Sempio, ha risposto così: «Il giorno dopo siamo tornati alla libreria ... Scrive ilmessaggero.it
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio durante gli interrogatori: era stato conservato per anni dalla mamma di Andrea Sempio - Lo scontrino, mostrato in esclusiva dal giornalista Giammarco Menga nella puntata di “Quarto Grado” su Rete4, è datato 14 agosto ed è stato ritrovato tra alcuni vecchi documenti a casa dei genitori di ... Scrive ilgazzettino.it