Quarto Grado spunta Roberta Bruzzone e il pubblico è di ghiaccio | retroscena bomba

News Tv, La puntata di Quarto Grado andata in onda il 5 dicembre ha registrato un momento ad alta tensione, quando tra gli ospiti consueti ha fatto la sua apparizione Roberta Bruzzone. Il programma, da tempo impegnato a seguire ogni sviluppo sulla vicenda giudiziaria relativa all’omicidio di Chiara Poggi, ha visto alternarsi in studio figure note come il giornalista Carmelo Abbate e il generale Garofano. L’arrivo della criminologa, seppur previsto da pochi, ha catalizzato subito l’attenzione del pubblico. Quarto Grado, si torna sul caso Garlasco. La trasmissione si è distinta per un ritmo incalzante, presentando una ricostruzione dettagliata degli ultimi avvenimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

