Roberta Bruzzone ospite di Quarto Grado dopo lo stop della collaborazione a Ore 14. Dopo la recente interruzione della collaborazione con Ore 14 e Ore 14 Sera, dove era opinionista fissa, Roberta Bruzzone è tornata alla ribalta televisiva, tornando tra gli ospiti de La Vita in Diretta, programma in cui era già spesso presente. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico nelle ultime ore è stato un post della criminologa sui social: l’annuncio di un suo intervento a Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, nel corso della puntata in prime time del 5 dicembre. La Bruzzone, sempre molto attiva sui suoi canali, ha scritto su Instagram: “ Quarto Grado si torna a parlare del caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roberta Bruzzone torna a Quarto Grado: ‘Analizzeremo la perizia del caso Garlasco senza semplificazioni’