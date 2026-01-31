CD Tondela-Benfica domenica 01 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Trasferta non impossibile per le Aquile
Questa volta Josè Mourinho ha dovuto ammettere di aver vissuto qualcosa di diverso. Il suo Benfica ha conquistato la qualificazione ai play-off battendo il Real Madrid, grazie a un gol spettacolare di Trubin all’ultimo secondo. La trasferta di domenica a Tondela si prospetta più difficile del previsto, ma le Aquile sono pronte a provarci.
Ma che turno folle è stato Magari si giocasse sempre con 18 partite in contemporanea, con una squadra (il Benfica) che si qualifica con gol del portiere all'ultimo sec
