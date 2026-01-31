CD Tondela-Benfica domenica 01 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Trasferta non impossibile per le Aquile

Questa volta Josè Mourinho ha dovuto ammettere di aver vissuto qualcosa di diverso. Il suo Benfica ha conquistato la qualificazione ai play-off battendo il Real Madrid, grazie a un gol spettacolare di Trubin all’ultimo secondo. La trasferta di domenica a Tondela si prospetta più difficile del previsto, ma le Aquile sono pronte a provarci.

Nella sua lunghissima carriera, Josè Mourinho ne aveva viste tante ma ha dovuto ammettere che, nonostante le innumerevoli esperienze vissute, mercoledì ha vissuto qualcosa di inedito e di incredibile: il suo Benfica è riuscito a centrare la qualificazione ai play-off contro il Real Madrid, con un romanzesco gol di Trubin all'ultimo secondo, che ha dato.

Argomenti discussi: Luís Godinho for Tondela-Benfica as Pedro Ramalho takes Casa Pia-FC Porto.

