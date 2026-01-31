Questa volta Josè Mourinho ha dovuto ammettere di aver vissuto qualcosa di diverso. Il suo Benfica ha conquistato la qualificazione ai play-off battendo il Real Madrid, grazie a un gol spettacolare di Trubin all’ultimo secondo. La trasferta di domenica a Tondela si prospetta più difficile del previsto, ma le Aquile sono pronte a provarci.

Nella sua lunghissima carriera, Josè Mourinho ne aveva viste tante ma ha dovuto ammettere che, nonostante le innumerevoli esperienze vissute, mercoledì ha vissuto qualcosa di inedito e di incredibile: il suo Benfica è riuscito a centrare la qualificazione ai play-off contro il Real Madrid, con un romanzesco gol di Trubin all'ultimo secondo.

© Infobetting.com - CD Tondela-Benfica (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Trasferta non impossibile per le Aquile

ULTIMO TURNO DI CHAMPIONS FUORI DI TESTA: FUORI IL NAPOLI, DENTRO LE ALTRE Ma che turno folle è stato Magari si giocasse sempre con 18 partite in contemporanea, con una squadra (il Benfica) che si qualifica con gol del portiere all'ultimo sec - facebook.com facebook