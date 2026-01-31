Catherine O’Hara, l’attrice canadese famosa per “Mamma, ho perso l’aereo” e “Beetlejuice”, è morta a 71 anni. La notizia è arrivata questa mattina, lasciando senza parole fan e colleghi. L’attrice, nota per il suo talento e il sorriso contagioso, si è spenta in modo improvviso, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Catherine O’Hara, attrice comica canadese celebre per i ruoli in Beetlejuice e Mamma, ho perso l’aereo, è morta all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente in una dichiarazione alla Bbc, secondo cui l’attrice si sarebbe spenta venerdì nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia. O’Hara, la scomparsa. O’Hara era diventata una figura centrale della comicità nordamericana grazie a una carriera durata oltre cinque decenni. Aveva raggiunto la notorietà negli anni Settanta con la compagnia di improvvisazione Second City di Toronto e con lo show di sketch Second City Television (SCTV), dove recitò accanto a Eugene Levy e al compianto John Candy. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Catherine O'Hara è morta: l'attrice di "Mamma, ho perso l'aereo" esce di scena a 71 anni

L’attrice Catherine O’Hara è morta ieri nella sua casa di Los Angeles, dopo aver combattuto una malattia.

