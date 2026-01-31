Caterina Balivo crolla in lacrime in diretta annuncio shock dell’ospite | Mamma morta dopo intervento VIDEO

Caterina Balivo si commuove in diretta televisiva, visibilmente scossa. Durante la trasmissione, un ospite annuncia con voce rotta che sua mamma è morta dopo un intervento. La conduttrice si lascia andare alle lacrime, mentre il pubblico assiste attonito a un momento di grande emozione.

Caterina Balivo crolla in lacrime in diretta, annuncio shock dell'ospite: "Mamma morta dopo intervento". Sotto gli occhi attenti del pubblico di "La volta Buona", una storia personale ha travolto l'atmosfera rassicurante del daytime Rai in onda ieri pomeriggio, 30 gennaio 2026. Un racconto che ha lasciato il segno non solo per la sua drammaticità, ma per il modo in cui è stato condiviso, ascoltato e accolto, tra silenzi, lacrime e parole che fanno ancora fatica a trovare un senso. Anche la conduttrice, Caterina Balivo, è crollata sotto il peso della storia mostrandosi in tutta la sua vulnerabilità in diretta televisiva.

Caterina Balivo crolla in lacrime in diretta, annuncio shock dell'ospite: "Mamma morta dopo intervento"

Durante la puntata de La volta buona del 23 gennaio 2026, Caterina Balivo si è commossa ricordando Tony Dallara, arrivando a piangere live in studio.

Durante una puntata di “Quando morirò…”, le parole di un’ospite hanno toccato profondamente Caterina Balivo, che si è commossa fino alle lacrime.

