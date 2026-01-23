Morirò questo è il mio vestito L’annuncio dell’ospite famosa in studio e Caterina Balivo crolla in lacrime | Vi prego fermate…

Durante la puntata de La volta buona del 23 gennaio 2026, Caterina Balivo si è commossa ricordando Tony Dallara, arrivando a piangere live in studio. L’episodio ha suscitato grande emozione tra il pubblico, evidenziando il forte legame tra la conduttrice e il cantautore. Un momento di sincerità e fragilità che ha toccato molti spettatori, ricordando l’importanza delle emozioni autentiche in televisione.

Programmi Tv, nel corso della puntata de La volta buona andata in onda il 23 gennaio 2026, la conduttrice Caterina Balivo si è lasciata andare alle lacrime durante un momento dedicato al ricordo di Tony Dallara. La trasmissione, solitamente caratterizzata da toni leggeri e da un ritmo disteso, ha vissuto una parentesi particolarmente emotiva che ha coinvolto in prima persona la presentatrice. La Volta Buona, il ricordo di Tony Dallara e il collegamento con la vedova. La sequenza che ha portato alla commozione della conduttrice ha preso avvio da un omaggio a Tony Dallara, artista con cui Caterina Balivo aveva condiviso rapporti personali e momenti di vita privata.

