Quattro progetti per salvaguardare la biodiversità | 700mila euro alla Provincia per l' Oasi di Ripa Bianca e la Selva di Castelfidardo
La Provincia di Ancona ha destinato 700.000 euro a quattro progetti di riqualificazione ecologica, volti alla tutela e alla valorizzazione delle aree naturali di Ripa Bianca a Jesi e della Selva di Castelfidardo. Inseriti nella rete europea Natura 2000, questi interventi mirano a preservare la biodiversità e a promuovere la gestione sostenibile di questi importanti siti ambientali del territorio.
