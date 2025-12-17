OnePlus punta a riprendersi la scena con l’ecosistema | smartphone tablet e smartwatch

OnePlus si reinventa, passando da semplice produttore di smartphone a protagonista di un ecosistema completo. Con dispositivi pensati per accompagnare ogni aspetto della vita quotidiana, dall’efficienza lavorativa al divertimento, il brand punta a riconquistare il mercato offrendo soluzioni integrate e accessibili. Una strategia che mira a soddisfare le esigenze di utenti sempre più esigenti, senza rinunciare a qualità e convenienza.

AGI - OnePlus torna a giocare d’attacco e lo fa con una mossa classica del tech contemporaneo: non più (solo) un telefono “forte”, ma un piccolo ecosistema pensato per coprire le esigenze quotidiane – lavoro, intrattenimento, fitness – restando su una fascia di prezzo competitiva. La nuova tripletta presentata oggi mette insieme OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite, con l’idea chiara di offrire un’esperienza coerente tra dispositivi, fatta di software rapido, autonomia generosa e schermi di qualità. A incorniciare l’operazione è la filosofia “ Never Settle ”, ribadita dalla Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, Celina Shi: “Unendo hardware leader di settore a un’esperienza software raffinata e intuitiva, offriamo. 🔗 Leggi su Agi.it

