Benevento date e orari dalla 5a alla 12a di ritorno | il giorno della supersfida contro il Catania
Ecco le date e gli orari delle gare del Benevento dalla quinta alla dodicesima giornata, con particolare attenzione alla supersfida contro il Catania, prevista per giovedì 5 marzo alle 20:30. Un calendario importante per seguire da vicino il percorso della squadra nel campionato.
Tempo di lettura: < 1 minuto Definite le date e gli orari dalla quinta alla dodicesima giornata. Tutte le attenzioni erano sulla supersfida Benevento-Catania che si disputerà giovedì 5 marzo alle 20:30. Molto intenso il calendario dei giallorossi nel mese di febbraio con tante gare in pochi giorni. Lunch time a Potenza, ben tre partite alle 14:30 per i ragazzi di Floro Flores. Calendario 5a) Atalanta U23-Benevento (domenica 1° febbraio, ore 14.30) 6a) Benevento-Picerno (venerdì 6 febbraio, ore 20.30) 7a) Trapani-Benevento (martedì 10 febbraio, ore 18) 8a) Benevento-Latina (sabato 14 febbraio, ore 14. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
