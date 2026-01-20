Vertenza Aza | via alla cassa integrazione straordinaria

Il 20 gennaio si è svolto un incontro tra il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali per discutere dell'apertura della cassa integrazione straordinaria per crisi per Aza Corp. La riunione ha visto la partecipazione di Martina Novelli, referente del ministero, e dei rappresentanti di Fiom Padova e Fim, segnando un passo importante nella gestione della situazione aziendale.

La procedura riguarda 129 dipendenti, 85 a Fiorenzuola d’Arda e 44 a Noventa Padovana, che sono già in fermo produttivo dal 22 dicembre. Durante il programma di Cigs i lavoratori e le lavoratrici saranno chiamati a lavorare a rotazione settimana per settimana a seconda delle necessità operative. Le commesse sono in parte sospese e saranno riprese occasionalmente, mentre si prevede che la produzione in senso ampio possa tornare a regime con l’ingresso dell'investitore, una volta individuato e autorizzato dal commissario nominato dal Tribunale di Padova il 15 gennaio scorso, a seguito della richiesta aziendale di accesso al concordato preventivo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Lavoratori in cassa integrazione, cresce la preoccupazione per i dipendenti della AZALunedì 12 gennaio, davanti allo stabilimento AZA di Noventa Padovana, si è svolta un’assemblea dei lavoratori rimasti in forza.

