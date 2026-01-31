Daniela Ruggi svolta sul caso | sono della giovane scomparsa i resti trovati nel rudere

La svolta sul caso di Daniela Ruggi arriva dopo mesi di incertezza. I resti umani trovati all’inizio di gennaio in una torre abbandonata a Vitriola sono stati ufficialmente riconosciuti come appartenenti alla giovane scomparsa da Montefiorino nel settembre 2024. Ora gli investigatori hanno una risposta concreta e lavorano per chiarire le circostanze di questa tragedia.

Modena, 31 gennaio 2026 – Svolta sul caso di Daniela Ruggi. I resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola appartengono alla 32enne scomparsa nel nulla dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre del 2024. Una tragica conferma dopo oltre un anno col fiato sospeso per la famiglia e l'intera comunità montana tra ricerche e avvistamenti. Ora restano da chiarire le circostanze del decesso; la procura di Modena, come avviene in questi casi, potrebbe aver già aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio: un atto dovuto per svolgere tutti gli accertamenti.

