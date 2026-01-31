Nei nuovi file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti emergono oltre 3.200 riferimenti a Donald Trump. Tra le accuse, si legge che avrebbe ricevuto sesso orale da una 13enne. Spuntano anche i nomi di Melania e del segretario Lutnick, aggiungendo nuovi dettagli a un caso che continua a far parlare.

Ci sono almeno 3.200 rifermenti a Donald Trump nei documenti sul caso Jeffrey Epstein pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ma secondo il New York Times il numero potrebbe crescere al termine dell’analisi completa delle carte. I riferimenti al presidente degli Stati Uniti emergono in forme diverse: segnalazioni inviate agli investigatori nell’ambito dell’inchiesta sul finanziere pedofilo morto suicida in carcere il 10 agosto 2019, articoli di giornale inseriti nei fascicoli e semplici menzioni all’interno di email. Tra i file resi pubblici figura un memo interno dell’Fbi, datato metà 2021 e diffuso oggi, di cui ha dato conto la Cnn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, nei nuovi file Trump nominato almeno 3.200 volte: “Ricevette sesso orale da una 13enne”. Spuntano anche Melania e il segretario Lutnick

