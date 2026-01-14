Referendum | Casellati ' non ci sono le basi per fare ricorso'

Il referendum, secondo Casellati, non presenta i presupposti necessari per un ricorso legale. La sua posizione si basa sulla convinzione che l’atto referendario possa contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Per quanto riguarda la data del voto, l’esponente ritiene che ogni parte sia libera di agire, ma ribadisce che, a suo avviso, non ci sono gli elementi per contestare il processo.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il rerefendum "restituirà ai cittadini la fiducia nei confronti della magistratura" e sulla data del voto "ognuno può fare quello che vuole, io ritengo che non ci siano le basi per fare un ricorso". Lo dice la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati in un colloquio con Repubblica. Casellati parla anche della riforma della legge elettorale, spigando che le consultazioni con le opposizioni sono "un format che abbiamo sempre applicato, non è una novità". Inoltre, "si terrà conto anche del premierato qualora si elaborasse una nuova legge elettorale", ma "ancora, formalmente, non c'è un tavolo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

