Il Carnevale Storico di Offida torna nel 2026 per la sua 502esima edizione. Per un mese, il paese delle Marche si trasforma in un teatro a cielo aperto, pieno di maschere, sfilate e giochi goliardici. La tradizione, che dura più di cinque secoli, continua a coinvolgere residenti e visitatori in una corsa continua tra allegria e storia.

Il Carnevale Storico di Offida compie nel 2026 il suo 502esimo anno di vita, trasformando per un mese intero un piccolo borgo delle Marche in un palcoscenico vivente di tradizioni, rituali e performance collettive. Il cuore della manifestazione batte dal 17 gennaio, giorno in cui si celebra Sant’Antonio, fino al 17 febbraio, Martedì Grasso, data in cui si chiude ufficialmente la festa con l’ultimo fuoco dei Vlurd. Il paese, con i suoi 4500 abitanti, si trasforma in un teatro diffuso dove la storia, la maschera e il corpo diventano strumenti di celebrazione. L’evento non è solo un appuntamento turistico, ma un rito collettivo radicato in documenti storici del 1524, che ne attestano l’esistenza come tradizione organizzata già nel tardo Rinascimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carnevale Storico di Offida 2026: una corrida goliardica e collettiva lunga 502 anni

Approfondimenti su Carnevale Storico Offida

L’Annuario 2025 del Corriere dell’Irpinia è in edicola: giunto alla sua 25ª edizione, rappresenta un punto di riferimento per la memoria collettiva e la narrazione del territorio.

Una domenica di festa a San Gimignano, con il Carnevale delle contrade di Memma e Piazzetta che ha spento il suo centenario.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carnevale Storico Offida

Argomenti discussi: Il Carnevale Storico di Offida entra nel vivo con la Domenica degli Amici; A Offida va in scena il Carnevale storico: tutti i festeggiamenti tradizionali in programma; Forze dell’ordine e steward per il Bove finto e i V’Lurd. Per garantire la sicurezza durante le due principali feste di Offida; Carnevale 2026 nelle Marche con i bambini.

Carnevale Storico di Offida 2026: una corrida goliardica e collettiva lunga 502 anniDal rito ancestrale de lu Bov Fint alla magia dei Vlurd: scoprite le date e il programma 2026 di una tradizione millenaria organizzata nel cuore delle Marche. siviaggia.it

Forze dell’ordine e steward per il Bove finto e i V’Lurd. Per garantire la sicurezza durante le due principali feste di OffidaOFFIDA Giornata speciale quella di domenica. È la Domenica degli Amici, che precede di due settimane il giorno di Carnevale, e in Offida si darà il via ufficiale al Carnevale ... corriereadriatico.it

Torna il Carnevale Medievale nel borgo storico di Calenzano Alto. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, con una giornata dedicata a rievocazioni storiche, spettacoli e animazione che si concluderà con il tradizionale rogo del Re Carnevale. La manife - facebook.com facebook