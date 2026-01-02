L’Annuario 2025 del Corriere dell’Irpinia | una memoria collettiva lunga 25 anni
L’Annuario 2025 del Corriere dell’Irpinia è in edicola: giunto alla sua 25ª edizione, rappresenta un punto di riferimento per la memoria collettiva e la narrazione del territorio. Un’annualità che, nel corso degli anni, ha saputo offrire un quadro fedele e approfondito della realtà irpina, mantenendo un approccio equilibrato e rigoroso. Un’occasione per conoscere e riscoprire la storia e le trasformazioni della nostra comunità.
È in edicola l'Annuario 2025 del Corriere dell'Irpinia, giunto alla 25esima edizione, un traguardo significativo che conferma il valore e la continuità di un progetto editoriale capace, anno dopo anno, di raccontare il territorio con rigore, passione e spirito critico.Una narrazione corale dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
