L’Annuario 2025 del Corriere dell’Irpinia | una memoria collettiva lunga 25 anni

L’Annuario 2025 del Corriere dell’Irpinia è in edicola: giunto alla sua 25ª edizione, rappresenta un punto di riferimento per la memoria collettiva e la narrazione del territorio. Un’annualità che, nel corso degli anni, ha saputo offrire un quadro fedele e approfondito della realtà irpina, mantenendo un approccio equilibrato e rigoroso. Un’occasione per conoscere e riscoprire la storia e le trasformazioni della nostra comunità.

