Carnevale 2026 | Anghiari e Sansepolcro uniti da due domeniche di festa

La presentazione del Carnevale 2026 di Anghiari e Sansepolcro ha messo in moto la voglia di festa delle due comunità. Due domeniche di eventi, con carri e maschere, promettono di animare la Valtiberina. Le due città si preparano a condividere momenti di allegria e tradizione, rafforzando il legame tra i loro abitanti.

È stato presentato ufficialmente il Carnevale 2026 di Anghiari e Sansepolcro, un doppio appuntamento che conferma la collaborazione tra le due comunità della Valtiberina. Due domeniche consecutive dedicate alla tradizione, al divertimento e alla partecipazione, pensate per permettere a residenti e visitatori di vivere entrambe le manifestazioni. Il primo evento in calendario è il Carnevale della Gioventù di Anghiari, in programma domenica 8 febbraio. Dalle ore 15:00 il paese sarà animato dalla sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, accompagnati dal Gruppo Bandistico e Majorettes di Lama e dalla Compagnia dei Ricomposti. 🔗 Leggi su Lortica.it

Approfondimenti su Carnevale 2026

Questa mattina il Comune di Anghiari ha presentato il Carnevale 2026, che si svolgerà anche quest’anno tra Anghiari e Sansepolcro.

Ogni domenica di febbraio, via Fiorentina si trasforma in un grande palco di festa.

Ultime notizie su Carnevale 2026

