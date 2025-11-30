SANREMO 2026 | CARLO CONTI SVELA I BIG DEL FESTIVAL AL TG1 TRA RITORNI E SORPRESE

Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13:30, svela il cast del Festival di Sanremo 2026 dopo il grande successo della scorsa edizione, la prima dopo l'era Amadeus. Il direttore e conduttore artistico del Festival della Canzone Italiana ha posticipato l'annuncio dei big di una settimana per rispetto al lutto per la morte di Ornella Vanoni. SANREMO 2026: IL CAST XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. (in aggiornamento.) Sanremo è atteso su Rai1, in diretta dal Teatro Ariston, da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, un po' più tardi del solito per le Olimpiadi di Milano Cortina.

