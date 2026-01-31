Carlo Conti si collega a sorpresa con il Tg1 per svelare in anteprima i duetti della serata cover di Sanremo 2026. L’evento si avvicina e l’attenzione si concentra sui cantanti che si sfideranno in palco, con l’attenzione puntata anche sulla presenza del conduttore che ha rotto gli schemi, annunciando i nomi in diretta.

Carlo Conti torna a collegarsi con il Tg1, stavolta con l’edizione delle 13.30. Il tema è l’annuncio dei duetti della serata cover di Sanremo 2026. Il Festival, atteso in eurovisione sulla rete ammiraglia della Tv di Stato dal 24 al 28 febbraio prossimi, sta prendendo forma tassello dopo tassello per la gioia del pubblico. In migliaia lo seguiranno direttamente al Teatro Ariston di Sanremo in tutte e cinque le serate mentre oltre 10 milioni saranno i telespettatori collegati da casa, tra Italia ed estero. Conti aveva annunciato al Tg1 il cast completo di Sanremo, poi Laura Pausini primadonna fissa di tutte le sere, con tanti di esibizioni canore da sola o in duetto, e Max Pezzali ospite. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO 2026: CONTI A SORPRESA AL TG1 PER SVELARE I DUETTI DEL FESTIVAL

