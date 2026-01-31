Carini due nuove adesioni a Grande Sicilia | Ormai siamo una realtà consolidata

Da palermotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carini, Grande Sicilia aggiunge due nuovi membri. Si tratta di Serafina Lo Piccolo, consigliere comunale, e di Gianfranco Patorno, già commissario della Democrazia Cristiana. Con queste due adesioni, il movimento si rafforza e si conferma come una realtà stabile in città.

Si rafforza la presenza di Grande Sicilia con l’adesione del consigliere comunale Serafina Lo Piccolo e di Gianfranco Patorno, già commissario cittadino della Democrazia Cristiana. “Due ingressi - si legge in una nota - che confermano il crescente radicamento del movimento sul territorio e la sua.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carini Giovani

“O’ Book Unconventional Library” a Napoli, una realtà consolidata

Premio Castello, il bilancio: "Realtà consolidata"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.