CITTA’ DI CASTELLO - Una tappa fondamentale per il "Premio Castello" nel 2026 perché coincide con il ventennale della manifestazione. Il mese di dicembre rappresenta un momento di bilancio per l’associazione culturale Tracciati Virtuali: "Il nostro Premio Castello è divenuto una realtà consolidata e di respiro internazionale. Centinaia di opere inedite sono state iscritte nelle sezioni di narrativa, poesia e saggistica da ogni parte d’Italia e dall’estero. Sono giunti componimenti da nazioni come Cina, Madagascar, Turchia e Regno Unito", commenta il patron Antonio Vella. Il 2025 è stato il primo anno con Alessandro Masi in veste di presidente della giuria: il segretario generale della Società Dante Alighieri ha raccolto il testimone da Alessandro Quasimodo, instancabile guida e anima del premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Castello, il bilancio: "Realtà consolidata"

Leggi anche: “O’ Book Unconventional Library” a Napoli, una realtà consolidata

Leggi anche: Pallamano Follonica. La sfida della società: "Una realtà consolidata"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Premio Castello, il bilancio: "Realtà consolidata" - Una tappa fondamentale per il "Premio Castello" nel 2026 perché coincide con il ventennale della manifestazione. lanazione.it