O’ Book Unconventional Library a Napoli una realtà consolidata

Ildenaro.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nico Dente Gattola In tempi come questi, in città che da nord a sud  del paese sono ormai ridotte a ristoranti o friggitorie a cielo aperto, con una presenza culturale sempre più debole e effimera  un “compleanno” è un qualcosa da celebrare; ancora di più se si tratta di una realtà che  ha tra i suoi obiettivi la promozione della lettura, visti i numeri in costante calo e vista la drastica riduzione di librerie e case editrici. Quindi l’evento celebrativo di O’Book Unconventional Library presso l’abituale location del  Renaissance Hotel Mediterraneo svoltosi il 2 dicembre scorso è stata l’occasione per dimostrare l’importanza di diffondere la cultura del libro e perché no di dimostrare  come anche a Napoli sia possibile farsi promotori di cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

O’Book Unconventional Library, nuovo spazio culturale a Napoli - Mercoledì 19 aprile si è tenuta l’inaugurazione di O’Book Unconventional Library, un nuovo presidio culturale legato alla lettura situato all’ingresso del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo in via ... eroicafenice.com scrive

Cerca Video su questo argomento: O8217 Book Unconventional Library