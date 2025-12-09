O’ Book Unconventional Library a Napoli una realtà consolidata

di Nico Dente Gattola In tempi come questi, in città che da nord a sud del paese sono ormai ridotte a ristoranti o friggitorie a cielo aperto, con una presenza culturale sempre più debole e effimera un “compleanno” è un qualcosa da celebrare; ancora di più se si tratta di una realtà che ha tra i suoi obiettivi la promozione della lettura, visti i numeri in costante calo e vista la drastica riduzione di librerie e case editrici. Quindi l’evento celebrativo di O’Book Unconventional Library presso l’abituale location del Renaissance Hotel Mediterraneo svoltosi il 2 dicembre scorso è stata l’occasione per dimostrare l’importanza di diffondere la cultura del libro e perché no di dimostrare come anche a Napoli sia possibile farsi promotori di cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it