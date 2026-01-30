Milan chiude accordo con Comvest per ristrutturazione finanziamenti nuovo piano di sostegno da parte di RedBird

Il Milan ha firmato un nuovo accordo con Comvest per ristrutturare i suoi finanziamenti. L’operazione serve a sistemare i debiti e a mettere le basi per un futuro più stabile, con il supporto continuo di RedBird, che ha deciso di rafforzare il suo impegno nel club.

Il Milan ha chiuso un'importante operazione finanziaria che ridefinisce la sua struttura di debiti e rafforza il sostegno a lungo termine da parte della proprietà. L'accordo, annunciato ufficialmente il 30 gennaio 2026, riguarda il rifinanziamento del vendor loan originariamente detenuto da veicoli legati al fondo Elliott, che aveva partecipato all'acquisizione del club nel 2018. Il nuovo finanziamento istituzionale è stato strutturato da Comvest Credit Partners, un'importante società specializzata in strumenti finanziari per il settore sportivo. L'operazione ha permesso al club rossonero di sostituire un debito consolidato con una nuova linea di credito più flessibile e sostenibile nel tempo.

