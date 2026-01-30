Il gruppo Cardinale ha ufficialmente chiuso il capitolo con Elliott. Dopo anni di rapporti complicati, il fondo RedBird guidato da Gerry Cardinale ha concluso il rifinanziamento del debito del Milan, originariamente detenuto da Elliott. Ora il club avvia un nuovo percorso finanziario con Comvest, segnando una svolta importante nella sua gestione economica.

Il Milan ha chiuso un capitolo fondamentale della sua storia finanziaria: il fondo RedBird, guidato da Gerry Cardinale, ha completato con successo il rifinanziamento del debito originariamente detenuto da Elliott, ponendo fine a un rapporto che risaliva all’acquisizione del club nel 2018. L’operazione, avvenuta nel gennaio 2026, ha sostituito il vecchio prestito “vendor loan” con un nuovo finanziamento strutturato da Comvest Credit Partners, un’istituzione specializzata in soluzioni finanziarie per società sportive e di alto valore. Questo passaggio segna un cambio di rotta strategico, non solo per il bilancio del club, ma anche per la governance del Milan, che ora si avvia verso una nuova fase di indipendenza finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il gruppo Cardinale chiude il capitolo con Elliott, avviando un nuovo piano finanziario con Comvest per il Milan

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha annunciato l’intenzione di estinguere a breve termine il 'vendor loan' con il fondo Elliott.

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta che il Milan, sotto la guida di Cardinale, ha trasferito a Comvest il debito contratto con Elliott.

