Galatasaray tutto sulla prossima avversaria della Juventus in Champions League

Questa sera si fanno più chiare le carte per la Juventus. I sorteggi di Champions League hanno deciso che i bianconeri affronteranno il Galatasaray ai playoff. La squadra turca sarà la prossima sfida in un percorso che si fa sempre più complicato. I tifosi sono già in attesa di capire come si presenterà la formazione di Istanbul. La partita si preannuncia combattuta e molto importante per entrambe.

I sorteggi di Champions League hanno parlato del Galatasaray come prossima avversaria della Juventus ai playoff. Andiamo a scoprire tutto della squadra turca. Sarà una sfida complessa per i bianconeri di Luciano Spalletti che si dovranno confrontare anche con il rovente clima dello stadio di Istanbul. (ANSA) Calciomercato.it Partiamo dalla prima parte di stagione della squadra allenata da Okan Buruk, ex calciatore anche in Italia con la maglia dell’Inter, e come s è mossa per arrivare fino a qui. In Champions League i giallorossi sono arrivati ventesimi con appena 10 punti, reduci da un solo punto nelle ultime quattro e dunque protagonista di tre vittorie nelle prime quattro invece. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Galatasaray, tutto sulla prossima avversaria della Juventus in Champions League Approfondimenti su Galatasaray Juventus Sorteggi playoff Champions League LIVE: Juventus in attesa di conoscere la sua avversaria. Tutto quello che c’è da sapere sull’urna di Nyon La Juventus aspetta di sapere chi affronterà negli spareggi di Champions League. Sorteggi playoff Champions League LIVE: Juventus in attesa di conoscere la sua avversaria Inizia l’attesa per la Juventus, che questa sera scoprirà contro chi giocherà negli spareggi di Champions League. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Galatasaray Juventus Argomenti discussi: Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Champions League 2025/26, le possibili avversarie della Juventus ai playoff; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Sylla, giallo a lieto fine: torna in campo col Galatasaray. Myriam ritrova il sorriso, ma è sotto accusa. Galatasaray avversario della Juventus in Champions: stelle, allenatore, modulo e come giocaDa Osimhen a Icardi. Tutto quello che c'è da sapere sul Galatasaray prossima avversaria in Champions della Juventus. msn.com Icardi resta al Galatasaray? La clausola che potrebbe cambiare tuttoRinnovo, taglio dell’ingaggio e clausole speciali: il futuro di Icardi a Istanbul è a un bivio. Il Galatasaray tratta, mentre le voci sul suo domani si moltiplicano ... corrieredellosport.it Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund. Questo il tabellone completo - facebook.com facebook : Nei playoff di Champions League l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt; la Juventus il Galatasaray di Victor Osimhen e l’Atalanta il Borussia Dortmund x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.