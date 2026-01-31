La Juventus si prepara ad affrontare un avversario difficile come il Galatasaray, secondo Fabio Capello. L’ex tecnico avverte di non sottovalutare i turchi, anche se si parla molto di Osimhen e Icardi. Capello suggerisce di fare attenzione a altri aspetti e non concentrarsi solo sui nomi più noti.

Capello: «Juve, Galatasaray avversario complesso. Più che ad Osimhen e Icardi starei attento a.». Le dichiarazioni dell’ex tecnico. Fabio Capello, ex tecnico, ha commentato su La Gazzetta dello Sport il sorteggio Champions toccato alla Juventus e alle altre italiane. Passando alla Juventus: quanto sarà dura tornare a Istanbul, dove ha lasciato brutti ricordi? « Lì il clima è bollente. C’è un grande tifo e grande attenzione, il Galatasaray si trasforma quando gioca in casa. L’andata va presa con le molle, bisogna giocare una partita vera, secondo me. È vero, ci sono le vecchie conoscenze Osimhen e Icardi, ma la vedo una trasferta non semplice proprio per il modo in cui l’ambiente trasforma la squadra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

