Juan Cabal, dopo la partita tra Bologna e Juventus, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN, sottolineando la fiducia di Spalletti nei suoi confronti e il suo contributo alla squadra. Ha inoltre raccontato dello scambio di maglia con Bernardeschi, confermando il suo legame con il club bianconero.

Cabal nel post gara di Bologna Juve: «Spalletti vuole tanto da me perché sa che posso dare tanto. Ho scambiato la maglia con Bernardeschi, è uno juventino»

Cabal nel post partita di Bologna Juve ha parlato ai microfoni di DAZN: «Spalletti vuole tanto da me, sa che posso dare tanto» Il della Juventus, Juan Cabal, ha analizzato la sfida Bologna Juve ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco le parole raccolta da : PAROLE – «Ho scambiato la maglia con Bernardeschi, è uno

