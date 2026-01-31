Questa mattina, un Labrador è stato salvato dalla forestale dopo essere rimasto intrappolato in un canale del parco di Molentargius, a Cagliari. I soccorritori sono intervenuti subito, riuscendo a mettere in salvo l’animale prima che la situazione peggiorasse. Il cane era rimasto intrappolato e rischiava di annegare, ma l’intervento rapido ha evitato il peggio.

Un Labrador è stato salvato in extremis dopo essere rimasto intrappolato in un canale del parco naturale di Molentargius, a Cagliari. L’animale, perso da diverse ore, era finito in una zona di acque stagnanti e vegetazione fitta, dove il rischio di annegamento o ipotermia era elevato. L’allarme è scattato quando i proprietari, preoccupati per la scomparsa del cane, hanno segnalato la mancanza al servizio di emergenza. L’intervento tempestivo della Forestale sarda ha reso possibile il salvataggio. I ranger, dotati di attrezzature adatte al terreno impervio, si sono diretti sul luogo con mezzi specializzati, inizialmente cercando tracce e segni del cane lungo i sentieri del parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cane disperso in un canale del parco di Molentargius ritrovato grazie a un intervento tempestivo della forestale

