Dopo l’incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna, che ha causato preoccupazione e disagi, è stata comunicata una notizia positiva: Boro, il cane disperso durante l’incidente, è stato ritrovato. La sua presenza rappresenta un segnale di speranza e di attenzione per le persone coinvolte nell’evento. La buona notizia si aggiunge alla vicenda, portando sollievo a chi attendeva notizie sul suo stato.

Dopo il tragico incidente ferroviario ad Adamuz che ha sconvolto la Spagna, oggi è arrivata una buona notizia: Boro, il cane che era scomparso, è stato ritrovato. Nei giorni scorsi la proprietaria di Boro, Ana García, aveva lanciato un appello disperato chiedendo aiuto per ritrovarlo. Il cane era scappato dopo l’incidente, che ha provocato almeno 43 vittime. García ha parlato davanti alle telecamere con una coperta sulle spalle e ferite sul volto. Oggi i vigili del fuoco forestali hanno annunciato di aver trovato e riportato a casa il cane bianco e nero: “A quest’ora del mattino, condividiamo una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato”, hanno scritto su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Treni deragliati in Spagna, ritrovato il cane Boro disperso dopo l’incidente

Treni deragliati in Spagna, il video del binario “incriminato” dopo il disastro: gli esperti al lavoroDopo il deragliamento di due treni ad Adamuz, in Spagna, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano”Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Spagna, deragliano altri due treni. Re Felipe tra i feriti dell'Andalusia; Il disastro ferroviario in Spagna: 40 vittime, i punti da chiarire; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; Disastro ferroviario in Spagna, uno dei treni coinvolti è un Frecciarossa 1000.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: decine di vittime. Le testimonianze drammatiche dei sopravvissuti: «C’erano molti morti»Un treno diretto da Malaga a Madrid si è scontrato con un altro proveniente dalla direzione opposta: alcune carrozze sono deragliate. Tra le ipotesi sulle cause del disastro c’è quella di un giunto sa ... vanityfair.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini drammatiche della tragediaTreno ad alta velocità deragliato in Spagna: immagini drammatiche mostrano i vagoni distrutti e i soccorsi in azione. Ecco tutti gli aggiornamenti. notizie.it

I nomi e le storie delle vittime del grave incidente ferroviario in Andalusia, dove due treni si sono scontrati e sono deragliati. La famiglia della bimba sopravvissuta, la coppia di giornalisti, il poliziotto diventato papà da poco, il macchinista Ecco chi erano - facebook.com facebook

Treni deragliati in Spagna, 39 morti. “Tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano” x.com